ВИДЕО: авария и пробка на Салтовке (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Салтовке - ДТП.
Авария, произошедшая на Героев труда возле АТБ, вызвала пробку.
Подробностей аварии пока нет.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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