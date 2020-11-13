Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: авария и пробка на Салтовке (Telegram)
13.11.2020  18:50   

ВИДЕО: авария и пробка на Салтовке (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Салтовке - ДТП.

Авария, произошедшая на Героев труда возле АТБ, вызвала пробку.

Подробностей аварии пока нет.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, пробка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: уголовное дело все больше напоминает процесс Зайцевой (ГУНП) 13.11 Криминал и происшествия ДТП: в центре Харькова - сильная авария (Telegram) 13.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: Возле 17-й больницы – пробка из-за ДТП (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 