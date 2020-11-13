13.11.2020 19:37

Триллер на Основе: предъявлено подозрение харьковчанину, угрожавшему подорвать полицейских гранатой (МВД)

Стражи порядка нашли в домовладении задержанного наркотики и боеприпасы.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники Основянского райотдела обнаружили и изъяли 8 кустов конопли, 6 стеклянных банок разного объема и 5 пакетов с наркотиками, устройство для курения наркотика и патроны.

Обыск проводился в рамках уголовного производства, открытого по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) уголовного кодекса Украины.

Мужчине уже сообщено о одозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатыми веществами) уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время решается вопрос о избрании правонарушителю меры пресечения.