13.11.2020 17:44

Беглый авторитет может выйти з тюрьмы: смотрящий под стражей с правом внесения залога (Прокуртура)

Прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на указанное решение суда.



//khar.gp.gov.ua

Определением судьи Дзержинского районного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 439 400 грн криминальному авторитету, который подозревается в совершении кражи, совершенной в особо крупных размерах, незаконном обращении с оружием, сопротивления и угрозы сотруднику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

Прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на указанное решение суда.

Обстоятельства дела

Как сообщалось ранее, досудебным расследованием установлено, что в июле 2017 года мужчина прибыл на своем автомобиле Lexus на парковочную площадку, расположенную в Шевченковском районе возле церкви.

С помощью кодграббера мужчина перехватил сигнал автомобильной сигнализации и получил таким образом доступ к автомобилю Mazda.

Проникнув в авто, мужчина совершил кражу 25 тыс. долларов США.

Кроме того, в феврале 2018 года, во время проведения обыска автомобиля Lexus, принадлежащей указанному лицу, правоохранители изъяли предмет, который, согласно заключению экспертизы, относится к категории клинкового холодного оружия.

После этого следственным отделом Шевченковского ОП ГУНП в Харьковской области мужчину объявлен в государственный розыск.

В марте 2020 года полицейские заметили автомобиль, который принадлежит «авторитета», на окружной дороге.

Правоохранители начали преследование, однако мужчина, игнорируя требования полицейских, повредил их автомобиль и скрылся с места совершения уголовного правонарушения.

12 ноября 2020 года подозреваемого задержали на территории Сумской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.