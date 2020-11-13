13.11.2020 17:14

ДТП на проспекте Науки: уголовное дело все больше напоминает процесс Зайцевой (ГУНП)

Появился новый свидетель, который может быть причастен к аварии в центре Харькова.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, обработка записей с камер видеонаблюдения расположенных на перекрестке, где произошла авария, помогло следователям более детально воспроизвести обстоятельства возникновения аварии.

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников, во время работы с видеозаписями выяснилось, что одновременно с транспортным средством задержанного, который двигался по проспекту Науки в направлении улицы Бакулина, в средней полосе движения следовал автомобиль Volkswagen Jetta. На перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина водитель начал совершать маневр налево в левую полосу движения, где ехал Volkswagen Passat, после чего и произошла авария.

В настоящее время следователями СУ при участии сотрудников отдела криминальной полиции Шевченковского отдела полиции установлен водитель автомобиля Volkswagen Jetta. Это харьковчанин 1998 года рождения. Он допрошен в данном уголовном производстве как свидетель. Сейчас его автомобиль изъят, осмотрен и помещен на специальную площадку ГУНП в Харьковской области.

Установить факт, причастен водитель автомобиля VolkswagenJetta к указанной аварии, возможно будет только после проведения следователями соответствующих следственных действий, а также экспертных исследований (комплексной автотехнической и фоноскопической экспертиз).

Напомним, 7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в Харькове 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 9 ноября Киевский районный суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 10 миллионов 510 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.