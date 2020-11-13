Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: У черного лесоруба отобрали заготовленные дрова (МВД)
13.11.2020  13:45   

ФОТО: У черного лесоруба отобрали заготовленные дрова (МВД)

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.


// hk.npu.gov.ua

12 ноября в Золочевское отделение полиции поступила информация о том, что в селе Россоховатое неизвестные вырубают деревья в лесопосадке.

На месте следственно-оперативная группа полиции обнаружила грузовой автомобиль, в кузове которого находилась около трех кубометров дров ясеня.

Каких-либо документов водитель указанного автомобиля предоставить полицейским не смог.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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