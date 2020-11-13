13.11.2020 13:45

ФОТО: У черного лесоруба отобрали заготовленные дрова (МВД)

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.



// hk.npu.gov.ua

12 ноября в Золочевское отделение полиции поступила информация о том, что в селе Россоховатое неизвестные вырубают деревья в лесопосадке.



На месте следственно-оперативная группа полиции обнаружила грузовой автомобиль, в кузове которого находилась около трех кубометров дров ясеня.



Каких-либо документов водитель указанного автомобиля предоставить полицейским не смог.



Вещественные доказательства изъяты.



Сведения внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



Следственные действия продолжаются.



