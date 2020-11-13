ФОТО: У черного лесоруба отобрали заготовленные дрова (МВД)

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
12 ноября в Золочевское отделение полиции поступила информация о том, что в селе Россоховатое неизвестные вырубают деревья в лесопосадке.
На месте следственно-оперативная группа полиции обнаружила грузовой автомобиль, в кузове которого находилась около трех кубометров дров ясеня.
Каких-либо документов водитель указанного автомобиля предоставить полицейским не смог.
Вещественные доказательства изъяты.
Сведения внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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