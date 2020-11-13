13.11.2020 12:08

Криминальному авторитету, который находился в международном розыске, сообщено о подозрении (Прокуратура)

По процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры №1 сообщено о подозрении криминальному авторитету по факту кражи, совершенной в особо крупных размерах, незаконного обращения с оружием, сопротивления и угрозы работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

По данным следствия, в июле 2017 года мужчина прибыл на своей машине «Lexus» на парковочную площадку, расположенную в Шевченковском районе возле церкви. С помощью Кодграббер мужчина перехватил сигнал автомобильной сигнализации и получил таким образом доступ к автомобилю «Mazda». Проникнув в авто, мужчина совершил кражу 25 тыс. долларов США.



Кроме того, в феврале 2018 года, во время проведения обыска автомобиля «Lexus», принадлежащего указанному лицу, правоохранители изъяли предмет, который, согласно заключению экспертизы, относится к категории клинкового холодного оружия.



После этого следственным отделом Шевченковского ОП ГУНП в Харьковской области мужчина был объявлен в государственный розыск.



В марте 2020 года полицейские заметили автомобиль, который принадлежит «авторитету», на окружной дороге. Правоохранители начали преследование, однако мужчина, игнорируя требования полицейских, повредил их автомобиль и скрылся с места совершения уголовного преступления.



12 ноября 2020 года подозреваемого задержали на территории Сумской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование осуществляет Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСР в Харьковской области ДВР НПУ, УСБУ в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.