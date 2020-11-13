Главная Новости Криминал и происшествия Криминальному авторитету, который находился в международном розыске, сообщено о подозрении (Прокуратура)
13.11.2020  12:08   

Криминальному авторитету, который находился в международном розыске, сообщено о подозрении (Прокуратура)

По процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры №1 сообщено о подозрении криминальному авторитету по факту кражи, совершенной в особо крупных размерах, незаконного обращения с оружием, сопротивления и угрозы работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 УК Украины).


//khar.gp.gov.ua

По данным следствия, в июле 2017 года мужчина прибыл на своей машине «Lexus» на парковочную площадку, расположенную в Шевченковском районе возле церкви. С помощью Кодграббер мужчина перехватил сигнал автомобильной сигнализации и получил таким образом доступ к автомобилю «Mazda». Проникнув в авто, мужчина совершил кражу 25 тыс. долларов США.

Кроме того, в феврале 2018 года, во время проведения обыска автомобиля «Lexus», принадлежащего указанному лицу, правоохранители изъяли предмет, который, согласно заключению экспертизы, относится к категории клинкового холодного оружия.

После этого следственным отделом Шевченковского ОП ГУНП в Харьковской области мужчина был объявлен в государственный розыск.

В марте 2020 года полицейские заметили автомобиль, который принадлежит «авторитету», на окружной дороге. Правоохранители начали преследование, однако мужчина, игнорируя требования полицейских, повредил их автомобиль и скрылся с места совершения уголовного преступления.

12 ноября 2020 года подозреваемого задержали на территории Сумской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляет Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСР в Харьковской области ДВР НПУ, УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, подозрение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.11 Криминал и происшествия С владельцем ресторана, в котором произошло убийство, разберется прокуратура (РЕДПОСТ) 12.11 Криминал и происшествия Убийство в харьковском ресторане - мужчине вручили подозрение (Прокуратура) 11.11 Криминал и происшествия У Харкові на хабарі спіймали директора центру по роботі з іноземними студентами та його спільника (Прокуратура)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 