13.11.2020 11:39

Угрожает себя подорвать: у мужчины отобрали гранату (Обновлено, ГУНП)

Полицейские Харькова разоружили и задержали мужчину, который угрожал взорвать себя и полицейских гранатой.



// hk.npu.gov.ua

Напмоним, утром 13 ноября правоохранители пришли в дом 66-летнего жителя Основянского района с санкционированным обыском в рамках уголовного производства, открытого по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.



Однако хозяин домовладения вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеке и пригрозил взорвать боеприпас. Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома.



Была введена специальная полицейская операция «Гром». Из дома, где проживает злоумышленник, и соседних домовладений правоохранители эвакуировали 10 человек.



Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42.



Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статей максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.



