Угрожает себя подорвать: у мужчины отобрали гранату (Обновлено, ГУНП)

Полицейские Харькова разоружили и задержали мужчину, который угрожал взорвать себя и полицейских гранатой.
Напмоним, утром 13 ноября правоохранители пришли в дом 66-летнего жителя Основянского района с санкционированным обыском в рамках уголовного производства, открытого по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Однако хозяин домовладения вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеке и пригрозил взорвать боеприпас. Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома.
Была введена специальная полицейская операция «Гром». Из дома, где проживает злоумышленник, и соседних домовладений правоохранители эвакуировали 10 человек.
Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42.
Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статей максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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