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13.11.2020  11:09   

На Восточном горела квартира (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в квартире двухэтажного жилого дома Индустриального района.


//kh.dsns.gov.ua

Пожаре в квартире на первом этаже жилого двухэтажного дома по улице Электровозной, 7 начался около восьми часов утра 13 ноября.

Для тушения вызвали пожарных. Когда огнеборцы прибыли на место, горели домашние вещи и диван в комнате квартиры на площади около 10 кв.м.

Пожар был локализован в считанные минуты, и полность потушен в течение часа. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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