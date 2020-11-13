На Восточном горела квартира (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в квартире двухэтажного жилого дома Индустриального района.
Пожаре в квартире на первом этаже жилого двухэтажного дома по улице Электровозной, 7 начался около восьми часов утра 13 ноября.
Для тушения вызвали пожарных. Когда огнеборцы прибыли на место, горели домашние вещи и диван в комнате квартиры на площади около 10 кв.м.
Пожар был локализован в считанные минуты, и полность потушен в течение часа. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.
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