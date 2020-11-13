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13.11.2020  09:46   

ВИДЕО: Возле 17-й больницы – пробка из-за ДТП (Telegram)

Утром 13 ноября на Московском проспекте произошло ДТП с участием двух легковушек.


// Facebook

Видео происшествия очевидцы выложили в местные паблики.

На Москокском проспекте, в районе 17-й больницы, столкнулись легковушка и такси.

«ДТП на Московском проспекте возле 17-й больницы. Пробка», – написал телеграм-канал Веха.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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