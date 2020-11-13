ВИДЕО: Возле 17-й больницы – пробка из-за ДТП (Telegram)

Утром 13 ноября на Московском проспекте произошло ДТП с участием двух легковушек.
Видео происшествия очевидцы выложили в местные паблики.
На Москокском проспекте, в районе 17-й больницы, столкнулись легковушка и такси.
«ДТП на Московском проспекте возле 17-й больницы. Пробка», – написал телеграм-канал Веха.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
влажность:
давление:
ветер: