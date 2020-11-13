13.11.2020 09:41

Жуткое ДТП на Змиевской трассе: полиция выясняет подробности (МВД)

В результате лобового столкновения двух транспортных средств погиб водитель легковушки. Предварительно, 47-летний житель пгт Безлюдовка находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Другие участники ДТП не пострадали.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 12 ноября около 20:45 на автодороге «Харьков-Гороховка» в Змиевском районе области.

47-летний водитель автомобиля ВАЗ, ехавший из Харькова в сторону Змиева, выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter под руководством 55-летнего харьковчанина.



В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. В автомобиле Mercedes Sprinter вместе с водителем находились три пассажира, все они не пострадали.



На месте происшествия работали следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.