Жуткое ДТП на Змиевской трассе: полиция выясняет подробности (МВД)

В результате лобового столкновения двух транспортных средств погиб водитель легковушки. Предварительно, 47-летний житель пгт Безлюдовка находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Другие участники ДТП не пострадали.
Авария произошла 12 ноября около 20:45 на автодороге «Харьков-Гороховка» в Змиевском районе области.
47-летний водитель автомобиля ВАЗ, ехавший из Харькова в сторону Змиева, выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter под руководством 55-летнего харьковчанина.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. В автомобиле Mercedes Sprinter вместе с водителем находились три пассажира, все они не пострадали.
На месте происшествия работали следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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