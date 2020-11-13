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13.11.2020  09:41   

Жуткое ДТП на Змиевской трассе: полиция выясняет подробности (МВД)

В результате лобового столкновения двух транспортных средств погиб водитель легковушки. Предварительно, 47-летний житель пгт Безлюдовка находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Другие участники ДТП не пострадали.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 12 ноября около 20:45 на автодороге «Харьков-Гороховка» в Змиевском районе области.

47-летний водитель автомобиля ВАЗ, ехавший из Харькова в сторону Змиева, выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter под руководством 55-летнего харьковчанина.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. В автомобиле Mercedes Sprinter вместе с водителем находились три пассажира, все они не пострадали.

На месте происшествия работали следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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