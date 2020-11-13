ФОТО: Во время пожара погибла 47-летняя женщина (ГСЧС)

Одна из причин пожара – неисправность печи.
12 ноября в 22:22 спасателей вызвали на пожар в частном доме поселка Кегичевка, на ул. Гагарина, 2.
К моменту прибытия пожарных огнем почти полностью были охвачены деревянные конструкции частного жилого дома на площади 50 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело хозяйки, женщины 1973 года рождения.
В 22:34 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
влажность:
давление:
ветер: