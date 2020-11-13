Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Во время пожара погибла 47-летняя женщина (ГСЧС)
13.11.2020  09:24   

ФОТО: Во время пожара погибла 47-летняя женщина (ГСЧС)

Одна из причин пожара – неисправность печи.


//kh.dsns.gov.ua

12 ноября в 22:22 спасателей вызвали на пожар в частном доме поселка Кегичевка, на ул. Гагарина, 2.

К моменту прибытия пожарных огнем почти полностью были охвачены деревянные конструкции частного жилого дома на площади 50 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело хозяйки, женщины 1973 года рождения.

В 22:34 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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