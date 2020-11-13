13.11.2020 09:24

ФОТО: Во время пожара погибла 47-летняя женщина (ГСЧС)

Одна из причин пожара – неисправность печи.



//kh.dsns.gov.ua

12 ноября в 22:22 спасателей вызвали на пожар в частном доме поселка Кегичевка, на ул. Гагарина, 2.



К моменту прибытия пожарных огнем почти полностью были охвачены деревянные конструкции частного жилого дома на площади 50 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело хозяйки, женщины 1973 года рождения.



В 22:34 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.