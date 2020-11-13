ВИДЕО: Ночью на Салтовке сгорела машина. Подозревают поджог (Соцсети)

Пожар произошел во дворе многоэтажки по улице Героев Труда.
Пожар произошел в ночь на пятницу, 13 ноября, рядом с многоэтажкой по улице Героев Труда, 46.
Горящую машину потушили сотрудники ГСЧС.
«На Героев Труда в районе «Гершира» горит авто, пожарных вызвали, подробностей пока нет», – сообщил телеграм канал Типичное ХТЗ.
Очевидцы выдвинули версию о поджоге машины.
«Ночью на Салтовке горела машина, похоже на поджог», – написал телеграм-канал Веха.
Официальная информация уточняется.\
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День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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