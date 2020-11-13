Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Ночью на Салтовке сгорела машина. Подозревают поджог (Соцсети)
13.11.2020  08:23   

ВИДЕО: Ночью на Салтовке сгорела машина. Подозревают поджог (Соцсети)

Пожар произошел во дворе многоэтажки по улице Героев Труда.


// Telegram

Пожар произошел в ночь на пятницу, 13 ноября, рядом с многоэтажкой по улице Героев Труда, 46.

Горящую машину потушили сотрудники ГСЧС.

«На Героев Труда в районе «Гершира» горит авто, пожарных вызвали, подробностей пока нет», – сообщил телеграм канал Типичное ХТЗ.

Очевидцы выдвинули версию о поджоге машины.

«Ночью на Салтовке горела машина, похоже на поджог», – написал телеграм-канал Веха.

Официальная информация уточняется.

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Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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