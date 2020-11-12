12.11.2020 18:51

Въехали в Харькове, пойманы словаками: провал аферы махинатора-индуса (Прокуратура)

Мошеннику-гастролеру сообщено о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №5 сообщено о подозрении гражданину Индии по факту организации незаконной переправки лиц через границу.

Как сообщил и. о. руководителя местной прокуратуры Александр Ильенков, досудебным расследованием установлено, что в октябре 2019 года гражданин Индии, находясь у себя на родине, заверил своего соотечественника, что за денежное вознаграждение может организовать приезд его родственников в Украину, а в дальнейшем и в страны Евросоюза для трудоустройства на законных основаниях.

Прибыв в Украину, указанный мужчина ввел в заблуждение других граждан Индии - студентов харьковских вузов и через нотариусов оформил заявления-приглашения иностранцев в Украину на основании якобы дружеских отношений со студентами.

Затем в Харьков прибыли граждане Индии.

Организатор преступной схемы убедил двух студентов, которые предоставили приглашение и непосредственно присутствовали во время встречи в пункте пропуска «Харьков-авиа» и обманули пограничный наряд, дав недостоверную информацию о цели визита гостей.

На основании этого сотрудники погранслужбы пропустили людей Индии на территорию Украины.

Через некоторое время организатор направил указанную группу лиц в г. Киева, а в дальнейшем - к Западной Украины.

При попытке пересечения государственной границы пограничной полицией Словацкой Республики граждан Индии задержаны вместе с остальной группой нелегальных мигрантов в составе 11 человек.

Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения указанного уголовного правонарушения и вторых лиц, Которые могут быть причастны.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.