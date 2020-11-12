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12.11.2020  18:51   

Въехали в Харькове, пойманы словаками: провал аферы махинатора-индуса (Прокуратура)

Мошеннику-гастролеру сообщено о подозрении.


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №5 сообщено о подозрении гражданину Индии по факту организации незаконной переправки лиц через границу. 
 
Как сообщил и.  о.  руководителя местной прокуратуры Александр Ильенков, досудебным расследованием установлено, что в октябре 2019 года гражданин Индии, находясь у себя на родине, заверил своего соотечественника, что за денежное вознаграждение может организовать приезд его родственников в Украину, а в дальнейшем и в страны Евросоюза для трудоустройства  на законных основаниях.
 
Прибыв в Украину, указанный мужчина ввел в заблуждение других граждан Индии - студентов харьковских вузов и через нотариусов оформил заявления-приглашения иностранцев в Украину на основании якобы дружеских отношений со студентами.
 
Затем в Харьков прибыли граждане Индии. 
 
Организатор преступной схемы убедил двух студентов, которые предоставили приглашение и непосредственно присутствовали во время встречи в пункте пропуска «Харьков-авиа» и обманули пограничный наряд, дав недостоверную информацию о цели визита гостей. 
 
На основании этого сотрудники погранслужбы пропустили людей Индии на территорию Украины.
 
Через некоторое время организатор направил указанную группу лиц в г. Киева, а в дальнейшем - к Западной Украины. 
 
При попытке пересечения государственной границы пограничной полицией Словацкой Республики граждан Индии задержаны вместе с остальной группой нелегальных мигрантов в составе 11 человек.
 
Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста.
 
Сейчас проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения указанного уголовного правонарушения и вторых лиц, Которые могут быть причастны.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Напомним, согласно ст.  62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Тэги:  мошенничество, афера
 
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