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12.11.2020  19:14   

ВИДЕО ДТП: дорожный беспредел или как фура Жигули зажала (Telegram)

О наглом поведении водилы на одной из главных магистралей Харькова сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на поспекте Гагарина произошло ДТП.

При этом на записи очевидца видно крайне некорректное поведение га дороге водилы фуры, практически выдавившего с полосы движения водител на советской автоклассике  возле “Новой линии”.

Повезло, что никто не влетел в Жигули.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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