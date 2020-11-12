12.11.2020 19:14

ВИДЕО ДТП: дорожный беспредел или как фура Жигули зажала (Telegram)

О наглом поведении водилы на одной из главных магистралей Харькова сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на поспекте Гагарина произошло ДТП.

При этом на записи очевидца видно крайне некорректное поведение га дороге водилы фуры, практически выдавившего с полосы движения водител на советской автоклассике возле “Новой линии”.

Повезло, что никто не влетел в Жигули.