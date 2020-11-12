ВИДЕО ДТП: дорожный беспредел или как фура Жигули зажала (Telegram)

О наглом поведении водилы на одной из главных магистралей Харькова сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на поспекте Гагарина произошло ДТП.
При этом на записи очевидца видно крайне некорректное поведение га дороге водилы фуры, практически выдавившего с полосы движения водител на советской автоклассике возле “Новой линии”.
Повезло, что никто не влетел в Жигули.
Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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