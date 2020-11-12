ВИДЕО: в Харькове загорелся грузовик (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 12 ноября Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 ноября (РЕДПОСТ) Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.