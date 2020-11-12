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12.11.2020  17:45   

ВИДЕО: в Харькове загорелся грузовик (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на дороге загорелся автомобиль.

Это произошло на Лесопарковской 2/А.

Жертвой огня стала ГАЗель.

Пожарные оперативно справились с задачей.

 

Тэги:  пожар, загорелся автомобиль, харьков
 
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