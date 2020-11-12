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12.11.2020  16:53   

Афера на полмиллиона: предприниматели разбогатели на краже бюджетных средств (Прокуратура)

Хитрые дельцы завысили в четыре раза стоимость выполненных работ.


//khar.gp.gov.ua
По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, завершилось досудебное расследование, которым установлено, что в течение 2017 года в Змиевском районе одним из харьковских частных предприятий выполнялись электромонтажные и строительные работы, по подключениею абонентов к сети электроснабжения, по заказу АО «Харьковоблэнерго».
 
Директор и замдиректора фирмы в акты выполненных работ внесли недостоверные сведения относительно их объема.
 
В частности, к акту выполненных работ включены затраты на привлечение строительной техники, приобретение материалов, которые фактически не использовались, а работы не выполнялись.
 
По результатам проведенных экспертиз установлено, что стоимость выполненных работ является вчетверо меньшей, чем указано в актах выполненных работ.
 
Таким образом, государству нанесен ущерб на более чем 630 тыс. грн.
 
Кроме того, местной прокуратурой в суд направлено исковое заявление АО «Харьковоблэнерго» к фирме-подрядчику о взыскании убытков, причиненных неправомерными действиями обвиняемого.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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