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12.11.2020  15:34   

Внимание! Ушла из дома и пропала девочка (МВД)

Разыскивается Линда Якоб.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, Змиевским отделом полиции разыскивается несовершеннолетняя Линда Якоб, 2003 года рождения.
 
11 ноября 2020 года в 15:00 девушка ушла из дома и не вернулась.
 
Ее приметы: рост 158 см, среднего телосложения, русые волосы, карие глаза, имеет шрам от пореза.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков, змиев
 
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