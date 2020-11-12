12.11.2020 15:19

ДТП на проспекте Науки: состояние пострадавшей женщины крайне тяжелое (Telegram)

Об этом сообщила начмед неотложки Елена Полищук.



//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха, начмед неотложки Елена Полищук рассказала о состоянии пострадавших в аварии на проспекте.Науки.

Состояние пострадавшей женщины врачи до сих пор оценивают, как крайне тяжелое - она в коме.

Мальчика перевели в профильную травматологическую больницу.