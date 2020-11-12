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12.11.2020  15:19   

ДТП на проспекте Науки: состояние пострадавшей женщины крайне тяжелое (Telegram)

Об этом сообщила начмед неотложки Елена Полищук.


//t.me
Как информирует Телеграмм-канал Веха, начмед неотложки Елена Полищук рассказала о состоянии пострадавших в аварии на проспекте.Науки.
 
Состояние пострадавшей женщины врачи до сих пор оценивают, как крайне тяжелое - она в коме.
 
Мальчика перевели в профильную травматологическую больницу.
Тэги:  дтп, авария, харков. проспект науки, пострадавшие
 
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