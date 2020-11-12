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12.11.2020  14:13   

Фальсфикация на выборах под Харьковом: заведено уголовное дело (Нацполиция)

На Харьковщине полиция открыла уголовное производство по факту сообщения о фальсификации избирательной документации.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 ноября 2020 года в Великобурлукское отделение полиции поступило обращение от кандидата в депутаты, в котором говорится о том, что после подсчета голосов избирателей в территориальном избирательном округе по выборам депутатов Харьковского областного совета, выявлено расхождение между протоколом участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на одном из избирательных участков с протоколом Великобурлукской поселковой территориальной избирательной комиссии.
 
Сейчас решается вопрос об изъятии указанных протоколов и другой избирательной документации с целью проведения экспертных исследований.
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
 
Проводятся необходимые следственные действия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  фальсификация, выборы2020, харьков. великий бурлук
 
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