Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове в детскую больницу госпитализировали двух детей, которые проглотили монеты (ОДКБ Харьков)
12.11.2020  13:26   

ФОТО: В Харькове в детскую больницу госпитализировали двух детей, которые проглотили монеты (ОДКБ Харьков)

Об этом в "Фейсбук" сообщает "Харьковская областная детская клиническая больница".


://facebook.com/odkbkharkiv

По сведениям медиков, за прошедшие сутки в больницу поступили два ребенка, которые проглотили монеты. Монеты 50 копеек и 1 грн изъяла заведующая отделением торако-абдоминальной хирургии (врач эндоскопист).

Источник:   Харьковская ОДКБ
 Тэги:  медицина, харьков
 
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