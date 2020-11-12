12.11.2020 13:26

ФОТО: В Харькове в детскую больницу госпитализировали двух детей, которые проглотили монеты (ОДКБ Харьков)

Об этом в "Фейсбук" сообщает "Харьковская областная детская клиническая больница".



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По сведениям медиков, за прошедшие сутки в больницу поступили два ребенка, которые проглотили монеты. Монеты 50 копеек и 1 грн изъяла заведующая отделением торако-абдоминальной хирургии (врач эндоскопист).