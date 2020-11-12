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12.11.2020  14:50   

С владельцем ресторана, в котором произошло убийство, разберется прокуратура (РЕДПОСТ)

Харьковская городская прокуратуры № 2 вручила подозрении владельцу ресторана Biani Champagneria, по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325 УК Украины).


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По информации прокуратуры в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина, будучи физическим лицом-предпринимателем, 1 ноября 2020 в ночное время организовал работу ресторана, расположенному по ул. Ярослава Мудрого в г. Харькове, несмотря на ограничение работы с 20.00 до 07.00 часов заведений общественного питания. Указанные незаконные действия привели к тому, что в ночное время, когда заведение не должно было работать, на его территории произошло убийство человека.
 
Своими действиями предприниматель нарушил постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», принятой в соответствии со ст. 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области №30 от 15 октября 2020 года.
 
Мужчине грозит штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  карантин, харьков, коронавирус, прокуратура, убийство
 
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