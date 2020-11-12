Полиция расследует обстоятельства гибели пешехода на проспекте Ландау (МВД)

Максимальная санкция статьи – 8 лет тюрьмы.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии по проспекту Льва Ландау поступило в полицию 11 ноября около 17:50.
63-летний водитель автомобиля «BMW X3» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
От полученных травм 42-летняя харьковчанка умерла на месте происшествия.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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