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12.11.2020  12:59   

Полиция расследует обстоятельства гибели пешехода на проспекте Ландау (МВД)

Максимальная санкция статьи – 8 лет тюрьмы.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии по проспекту Льва Ландау поступило в полицию 11 ноября около 17:50.

63-летний водитель автомобиля «BMW X3» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

От полученных травм 42-летняя харьковчанка умерла на месте происшествия.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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