12.11.2020 12:59

Полиция расследует обстоятельства гибели пешехода на проспекте Ландау (МВД)

Максимальная санкция статьи – 8 лет тюрьмы.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии по проспекту Льва Ландау поступило в полицию 11 ноября около 17:50.

63-летний водитель автомобиля «BMW X3» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.



От полученных травм 42-летняя харьковчанка умерла на месте происшествия.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.