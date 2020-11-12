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12.11.2020  12:30   

Под Харьковом три часа тушили пожар в доме (ГСЧС)

Причина и ущерб устанавливаются.


//kh.dsns.gov.ua

11 ноября в 7:44 спасателей вызвали на пожар в поселке Зидьки Змиевского района.

Там горел частный дом, и когда пожарные прибыли на вызов, площадь пожара составила около 80 кв.м.

В 8:08 пожар локализован, в 11:15 - ликвидирован полностью.

Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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