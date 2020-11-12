Под Харьковом три часа тушили пожар в доме (ГСЧС)

Причина и ущерб устанавливаются.
11 ноября в 7:44 спасателей вызвали на пожар в поселке Зидьки Змиевского района.
Там горел частный дом, и когда пожарные прибыли на вызов, площадь пожара составила около 80 кв.м.
В 8:08 пожар локализован, в 11:15 - ликвидирован полностью.
Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем устанавливаются.
Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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