12.11.2020 12:30

Под Харьковом три часа тушили пожар в доме (ГСЧС)

Причина и ущерб устанавливаются.



//kh.dsns.gov.ua

11 ноября в 7:44 спасателей вызвали на пожар в поселке Зидьки Змиевского района.

Там горел частный дом, и когда пожарные прибыли на вызов, площадь пожара составила около 80 кв.м.

В 8:08 пожар локализован, в 11:15 - ликвидирован полностью.



Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем устанавливаются.