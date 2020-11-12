12.11.2020 14:20

Убийство в харьковском ресторане - мужчине вручили подозрение (Прокуратура)

Харьковская городская прокуратура №2 вручила подозрении 32-летнему мужчине по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц.



khar.gp.gov.ua

Как рассказал руководитель городской прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что 1 ноября 2020 ранее судимый мужчина отдыхал в ресторане, расположенном по ул. Ярослава Мудрого. В это же время в заведение вошел агрессивно настроенный 37-летний мужчина, который держал в руках травматический пистолет. Молодой человек с пистолетом подошел к отдыхающему и совершил 9 выстрелов, чем причинил ему телесные повреждения. Защищая себя, человек бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими лицами, с которыми отдыхал, начал наносить удары по туловищу и голове стрелка. В ходе драки мужчины отобрали у нападавшего пистолет.

Мужчина, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия, и любых противоправных действий совершить он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по нижним конечностям нападающего. Вследствие колото-резаных ранений и в результате острой кровопотери стрелок умер.

Таким образом, трое неустановленных в ходе следствия лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, дали возможность подозреваемому нанести последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что 12 ноября в Киевском районном суде состоится судебное заседание, где будет избираться мера пресечения подозреваемому. Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу без возможности внесения залога.