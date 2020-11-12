12.11.2020 11:33

Кровь на диване и труп в подвале: отсидевший за убийство мужчина зарезал отчима сожительницы (ГУНП)

Полиция оперативно задержала подозреваемого в убийстве – 30-летнего жителя села Кирилловка Красноградского района, ранее судимого за аналогичное преступление.



// hk.npu.gov.ua

О страшном происшествии в полицию около полуночи сообщила падчерица убитого. 45-летняя гражданка рассказала, что когда попала в дом, увидела разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя, пятна крови на диване, которые были прикрыты подушками и сожителя в нетрезвом состоянии.

Мужчина признался, что убил отчима женщины и спрятал тело в погребе. Отобрав у женщины деньги, преступник пошел пить дальше.



За считанные часы правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его. В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что после застолья между злоумышленником и отчимом сожительницы возникла ссора. Во время конфликта задержанный нанес несколько ударов кухонным ножом 61-летнему мужчине в область грудной клетки и живота. От полученных травм пострадавший скончался. После совершенного злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл ветошью.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.