ВИДЕО: ДТП на Полтавском Шляхе. Трамваи стоят (Telegram)

Утром 12 ноября в районе дома 32 по Полтавскому Шляху столкнулись две легковушки.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ и BMW.
Авария произошла на трамвайных рельсах, из-за чего движение электротранспорта оказалось заблокировано.
Информации о пострадавших нет.
Видео с места аварии опубликовали в телеграмм-канале очевидцы.
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