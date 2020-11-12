12.11.2020 10:47

ВИДЕО: ДТП на Полтавском Шляхе. Трамваи стоят (Telegram)

Утром 12 ноября в районе дома 32 по Полтавскому Шляху столкнулись две легковушки.



// Telegram

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ и BMW.

Авария произошла на трамвайных рельсах, из-за чего движение электротранспорта оказалось заблокировано.



Информации о пострадавших нет.



Видео с места аварии опубликовали в телеграмм-канале очевидцы.



