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12.11.2020  10:47   

ВИДЕО: ДТП на Полтавском Шляхе. Трамваи стоят (Telegram)

Утром 12 ноября в районе дома 32 по Полтавскому Шляху столкнулись две легковушки.


// Telegram

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ и BMW.

Авария произошла на трамвайных рельсах, из-за чего движение электротранспорта оказалось заблокировано.

Информации о пострадавших нет.

Видео с места аварии опубликовали в телеграмм-канале очевидцы.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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