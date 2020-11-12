Подозреваемый в резонансном ДТП на проспекте Науки хочет уехать домой (suspilne.media)

12.11.2020 10:15

Защитник 22-летнего водителя Volkswagen Passat Али Хэнди, который сбил четырех человек на проспекте Науки в Харькове, обжаловал меру пресечения.

Адвокат подозреваемого Дмитрий Тимошенко направил 11 ноября апелляционную жалобу. Прокурор Екатерина Хромова подтвердила это Суспільному.

По ее словам, защитник просит изменить подозреваемому меру пресечения с содержания под стражей с залогом в сумме 10.5 млн грн на домашний арест. Залог подозреваемый не вносил.

"Нет, залог не внесен. Они только подали апелляционную жалобу, где просят суд определить для него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Хромова.

Прокуратура не будет обжаловать меру пресечения, сказала прокурор. При рассмотрении апелляции планирует возражать против требований адвоката.

Коллегия суда по рассмотрению жалобы уже назначена, сообщила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко. Председательствующий - судья Сергей Шабельников, судьи коллегии - Елена Кружилин и Николай Савенко.

Дата заседания еще не определена.

Напомним: