Подозреваемый в резонансном ДТП на проспекте Науки хочет уехать домой (suspilne.media)

Адвокат подозреваемого Дмитрий Тимошенко направил 11 ноября апелляционную жалобу. Прокурор Екатерина Хромова подтвердила это Суспільному.
По ее словам, защитник просит изменить подозреваемому меру пресечения с содержания под стражей с залогом в сумме 10.5 млн грн на домашний арест. Залог подозреваемый не вносил.
"Нет, залог не внесен. Они только подали апелляционную жалобу, где просят суд определить для него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Хромова.
Прокуратура не будет обжаловать меру пресечения, сказала прокурор. При рассмотрении апелляции планирует возражать против требований адвоката.
Коллегия суда по рассмотрению жалобы уже назначена, сообщила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко. Председательствующий - судья Сергей Шабельников, судьи коллегии - Елена Кружилин и Николай Савенко.
Дата заседания еще не определена.
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