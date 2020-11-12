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12.11.2020  10:15   

Подозреваемый в резонансном ДТП на проспекте Науки хочет уехать домой (suspilne.media)

Защитник 22-летнего водителя Volkswagen Passat Али Хэнди, который сбил четырех человек на проспекте Науки в Харькове, обжаловал меру пресечения.


Фото: izvestia.kharkov.ua
Адвокат подозреваемого Дмитрий Тимошенко направил 11 ноября апелляционную жалобу. Прокурор Екатерина Хромова подтвердила это Суспільному.
 
По ее словам, защитник просит изменить подозреваемому меру пресечения с содержания под стражей с залогом в сумме 10.5 млн грн на домашний арест. Залог подозреваемый не вносил.
 
"Нет, залог не внесен. Они только подали апелляционную жалобу, где просят суд определить для него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Хромова.
 
Прокуратура не будет обжаловать меру пресечения, сказала прокурор. При рассмотрении апелляции планирует возражать против требований адвоката.
 
Коллегия суда по рассмотрению жалобы уже назначена, сообщила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко. Председательствующий - судья Сергей Шабельников, судьи коллегии - Елена Кружилин и Николай Савенко.
 
Дата заседания еще не определена.
 
       Напомним:
 
  • Volkswagen сбил четырех человек на проспекте Науки 7 ноября. Пешеходы ждали зеленого света на островке безопасности. Три человека доставлены в больницу: по данным полиции, это 50-летняя женщина, 10-летний мальчик и его 48-летний отец. Одна женщина от госпитализации отказалась.
  • Водителя, 22-летнего гражданина Египта, задержали в тот же день. 8 ноября ему объявили подозрение.
  • При избрании меры пресечения в Киевском райсуде 9 ноября выяснилось, что подозреваемый привлекался к административной ответственности более 20 раз и был фигурантом двух уголовных производств - о ДТП и хулиганство.
  • Водитель признал вину в ДТП на проспекте Науки, но заявил, что во время движения его ударил другой автомобиль.
  • Киевский райсуд взял 22-летнего водителя под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 10510000 гривен. В случае внесения залога подозреваемый обязан носить электронный браслет.

 

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  дтп, полиция, авария, проспект науки
 
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