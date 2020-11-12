ФОТО: На приграничном поле нашли три десятка снарядов (ГСЧС)

В Дергачевском районе пиротехники ГСЧС разминировали устаревшие взрывоопасные предметы времен минувшей войны.
Местные жители Казачей Лопани нашли на краю поселка, в поле, три десятка боеприпасов времен Второй мировой войны.
Пиротехники ГСЧС обследовали место находки, которая была расстоянии около километра от жилых домов, и прилегающую к нему территорию с помощью металлоискателя.
Всего они насчитали 34 боеприпасов, среди которых 20 артснарядов диаметром 50 мм, 3 снаряда диаметром 75 мм, 3 - диаметром 37 мм, а также 7 ручных немецких гранат М-39 и 1 подствольный гранату.
11 ноября снаряды вывезли в безопасное место и обезвредили. Пострадавших нет.
Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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