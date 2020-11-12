12.11.2020 10:03

ФОТО: На приграничном поле нашли три десятка снарядов (ГСЧС)

В Дергачевском районе пиротехники ГСЧС разминировали устаревшие взрывоопасные предметы времен минувшей войны.



//kh.dsns.gov.ua

Местные жители Казачей Лопани нашли на краю поселка, в поле, три десятка боеприпасов времен Второй мировой войны.

Пиротехники ГСЧС обследовали место находки, которая была расстоянии около километра от жилых домов, и прилегающую к нему территорию с помощью металлоискателя.

Всего они насчитали 34 боеприпасов, среди которых 20 артснарядов диаметром 50 мм, 3 снаряда диаметром 75 мм, 3 - диаметром 37 мм, а также 7 ручных немецких гранат М-39 и 1 подствольный гранату.

11 ноября снаряды вывезли в безопасное место и обезвредили. Пострадавших нет.