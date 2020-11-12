ФОТО: На пешеходном переходе сбили девушку (ГУ ГП)

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова.
Авария на на улице Шевченко произошла около семи часов вечера 11 ноября.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Micrа допустил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
Потерпевшая с телесными повреждениями госпитализирована в одну из харьковских больниц.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
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