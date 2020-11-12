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12.11.2020  08:20   

ФОТО: На пешеходном переходе сбили девушку (ГУ ГП)

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова.


// Telegram

Авария на на улице Шевченко произошла около семи часов вечера 11 ноября.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Micrа допустил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Потерпевшая с телесными повреждениями госпитализирована в одну из харьковских больниц.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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