11.11.2020 17:59

Погоня, драка и торпедирование столба: копы поймали пьяных гонщиков (ГУНП)

Правонарушителей полицейские обнаружили в поселках Песочин и Докучаевское во время ночного патрулирования.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 ноября 2020 года полицейские офицеры общины по обслуживанию Песочинского ОТГ заметили на автодорогах автомобиль «Mitsubishi Pajero», грубо нарушавшего ПДД.

Водитель долго пытался скрыться от правоохранителей.

После остановки транспортного средства полицейские увидели, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, угрожал физической расправой и пытался ударить полицейского.

Правоохранители задержали 53-летнего правонарушителя и вынесли постановление по ч.1 ст.126, а после отказа мужчины от прохождения медосвидетельствования врачом-наркологом, в отношении водителя также составили протокол по ч.1 ст.130

В тот же день, в поселке Докучаевское 34-летний нетрезвый водитель автомобиля "КИА" не справился с управлением, сбил столб и скрылся с места происшествия.

Полицейские офицеры общины Роганской ОТГ установили личность правонарушителя и разыскало его.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области