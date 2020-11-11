Роковой выстрел: харьковский студент погиб в перестрелке (РЕДПОСТ)

11.11.2020 15:58

Раненого парня не удалось спасти врачам.

Об этом сообщил знакомый убитого Александр.

Как сообщает ГУ Нацполиции Днепропетровской области, в ночь с 6 на 7 ноября возле одного из развлекательных заведений Першотравенска во время употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами (как выяснило следствие - местными жителями) возникла драка и стрельба.

В результате четверо случайно оказавшихся мужчин были ранены и госпитализированы в больницу.

Злоумышленники с места преступления скрылись. Сейчас их ищут.

Среди пострадавших был и Мительский - тяжелое ранение в голову.