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11.11.2020  15:58   

Роковой выстрел: харьковский студент погиб в перестрелке (РЕДПОСТ)

Раненого парня не удалось спасти врачам.


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Как информирует Мост Днепр, харкоский студент, пострадавший во время стрельбы в Першотравенске (Днепропетровская обл.), Ростислав Мительский, скончался утром 11 ноября.
 
Об этом сообщил знакомый убитого Александр.
 
Ростилав был студентом третьего курса военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
 
Как уточняет КнТ, Ростислав Мительский был также мастером спорта по казацкому двобою, призером чемпионатов и кубков Мира и Европы, победителем всеукраинских чемпионатов и турниров по кикбоксингу.
 
Как сообщает ГУ  Нацполиции Днепропетровской области, в ночь с 6 на 7 ноября возле одного из развлекательных заведений Першотравенска во время употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами (как выяснило следствие -  местными жителями) возникла драка и стрельба.
 
В результате четверо случайно оказавшихся мужчин были ранены и госпитализированы в больницу. 
 
Злоумышленники с места преступления скрылись. Сейчас их ищут. 
 
Среди пострадавших был и Мительский - тяжелое ранение в голову.
 
Молодой парень, по информации Днепр Час находился в состоянии комы 3-й степени - пуля прошла практически через всю голову и застряла возле затылка.
 
Родственники искали нейрохирурга, который возьмется за сложную операцию.
 
Увы, спасти молодого человека не удалось.
 

 

Тэги:  убийство, стрельба, харьков, смерть
 
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