11.11.2020 15:58
Роковой выстрел: харьковский студент погиб в перестрелке (РЕДПОСТ)
Раненого парня не удалось спасти врачам.
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Как информирует
Мост Днепр, харкоский студент, пострадавший во время стрельбы в Першотравенске (Днепропетровская обл.), Ростислав Мительский, скончался утром 11 ноября.
Об этом сообщил знакомый убитого Александр.
Ростилав был студентом третьего курса военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Как уточняет
КнТ, Ростислав Мительский был также мастером спорта по казацкому двобою, призером чемпионатов и кубков Мира и Европы, победителем всеукраинских чемпионатов и турниров по кикбоксингу.
Как сообщает
ГУ Нацполиции Днепропетровской области, в ночь с 6 на 7 ноября возле одного из развлекательных заведений Першотравенска во время употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами (как выяснило следствие - местными жителями) возникла драка и стрельба.
В результате четверо случайно оказавшихся мужчин были ранены и госпитализированы в больницу.
Злоумышленники с места преступления скрылись. Сейчас их ищут.
Среди пострадавших был и Мительский - тяжелое ранение в голову.
Молодой парень, по информации
Днепр Час находился в состоянии комы 3-й степени - пуля прошла практически через всю голову и застряла возле затылка.
Родственники искали нейрохирурга, который возьмется за сложную операцию.
Увы, спасти молодого человека не удалось.