Харьковчанку с психическими расстройствами нашли за городом (ГУ НП)

Женщина прошла пешком из Харькова около 50 километров, пока не оказалась в селе Довжик Золочевского района.
10 ноября к полицейскому офицеру Золочевской объединенной территориальной общины обратились жители многоквартирного дома в селе Довжик. Они рассказали, что в подъезде находится неизвестная женщина, которая нуждается в помощи.
Правоохранитель установил личность неизвестной и выяснил, что 33-летняя женщина находится в розыске полицией Киевского района Харькова. Заявление о ее исчезновении утром 10 ноября написала ее мать. Женщина отметила, что дочь имеет психические расстройства здоровья и неоднократно лечилась в психоневрологическом диспансере.
Жители дома угостили гостью горячим чаем и бутербродами. Полицейский офицер общины вызвал карету скорой помощи и следственно-оперативную группу, а также сообщил родственникам разыскваемой, что с женщиной все в порядке. В тот же день ее передали матери.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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