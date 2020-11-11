11.11.2020 12:16

Харьковчанку с психическими расстройствами нашли за городом (ГУ НП)

Женщина прошла пешком из Харькова около 50 километров, пока не оказалась в селе Довжик Золочевского района.



// hk.npu.gov.ua

10 ноября к полицейскому офицеру Золочевской объединенной территориальной общины обратились жители многоквартирного дома в селе Довжик. Они рассказали, что в подъезде находится неизвестная женщина, которая нуждается в помощи.



Правоохранитель установил личность неизвестной и выяснил, что 33-летняя женщина находится в розыске полицией Киевского района Харькова. Заявление о ее исчезновении утром 10 ноября написала ее мать. Женщина отметила, что дочь имеет психические расстройства здоровья и неоднократно лечилась в психоневрологическом диспансере.



Жители дома угостили гостью горячим чаем и бутербродами. Полицейский офицер общины вызвал карету скорой помощи и следственно-оперативную группу, а также сообщил родственникам разыскваемой, что с женщиной все в порядке. В тот же день ее передали матери.