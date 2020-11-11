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11.11.2020  12:16   

Харьковчанку с психическими расстройствами нашли за городом (ГУ НП)

Женщина прошла пешком из Харькова около 50 километров, пока не оказалась в селе Довжик Золочевского района.


// hk.npu.gov.ua

10 ноября к полицейскому офицеру Золочевской объединенной территориальной общины обратились жители многоквартирного дома в селе Довжик. Они рассказали, что в подъезде находится неизвестная женщина, которая нуждается в помощи.

Правоохранитель установил личность неизвестной и выяснил, что 33-летняя женщина находится в розыске полицией Киевского района Харькова. Заявление о ее исчезновении утром 10 ноября написала ее мать. Женщина отметила, что дочь имеет психические расстройства здоровья и неоднократно лечилась в психоневрологическом диспансере.

Жители дома угостили гостью горячим чаем и бутербродами. Полицейский офицер общины вызвал карету скорой помощи и следственно-оперативную группу, а также сообщил родственникам разыскваемой, что с женщиной все в порядке. В тот же день ее передали матери.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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