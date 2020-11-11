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11.11.2020  12:33   

ФОТО: Автомобиль в гараже сгорел под Харьковом (ГСЧС)

В Боровском районе пожарные потушили гараж и автомобиль.


//kh.dsns.gov.ua

Спасателей вызвали в 10 утра 10 ноября в село Шийковка Боровского района. Там во дворе частного доповладения горел гараж и автомобиль ВАЗ 2107.

Когда пожарные прибыли по адресу, огонь охватил уже почти всю площадь гаража площадью 20 кв.м.

Спасатели приняли все необходимые меры и пустили огонь на жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 10:50 состоялась локализация пожара. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 12:00.

Пострадавших людей нет. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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