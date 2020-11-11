ФОТО: Автомобиль в гараже сгорел под Харьковом (ГСЧС)

В Боровском районе пожарные потушили гараж и автомобиль.
Спасателей вызвали в 10 утра 10 ноября в село Шийковка Боровского района. Там во дворе частного доповладения горел гараж и автомобиль ВАЗ 2107.
Когда пожарные прибыли по адресу, огонь охватил уже почти всю площадь гаража площадью 20 кв.м.
Спасатели приняли все необходимые меры и пустили огонь на жилой дом и две хозяйственные постройки.
В 10:50 состоялась локализация пожара. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 12:00.
Пострадавших людей нет. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.
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