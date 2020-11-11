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11.11.2020  10:39   

ФОТО: Фура с мороженой рыбой загорелась на трассе (ГСЧС)

Изюмские спасатели спасли грузовой автомобиль и его груз.


//kh.dsns.gov.ua

Устром 10 ноября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, в районе поворота на с. Глинское Изюмского района на ходу загорелся грузовой фургон-рефрижератор VOLVO.

Автомобиль перевозил 13т замороженной рыбы из Харькова в Константиновку Донецкой области.

Когда спасатели прибыли на вызов, в фуре горел топливный бак, задние колеса, элементы облицовки автомобиля и кабины, элементы моторного отсека.

Благодаря оперативным действиям личного состава 28-ДПРЧ грузовой автомобиль и его груз удалось спасти. Полностью пожар был ликвидирован через полтора часа.

По словам водителя фуры, причиной пожара стало трения элементов тормозной системы автомобиля, которое привело к перегреву и возгоранию одного из колес грузовика.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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