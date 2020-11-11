ФОТО: Фура с мороженой рыбой загорелась на трассе (ГСЧС)

Изюмские спасатели спасли грузовой автомобиль и его груз.
Устром 10 ноября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, в районе поворота на с. Глинское Изюмского района на ходу загорелся грузовой фургон-рефрижератор VOLVO.
Автомобиль перевозил 13т замороженной рыбы из Харькова в Константиновку Донецкой области.
Когда спасатели прибыли на вызов, в фуре горел топливный бак, задние колеса, элементы облицовки автомобиля и кабины, элементы моторного отсека.
Благодаря оперативным действиям личного состава 28-ДПРЧ грузовой автомобиль и его груз удалось спасти. Полностью пожар был ликвидирован через полтора часа.
По словам водителя фуры, причиной пожара стало трения элементов тормозной системы автомобиля, которое привело к перегреву и возгоранию одного из колес грузовика.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажность:
давление:
ветер: