11.11.2020 10:39

ФОТО: Фура с мороженой рыбой загорелась на трассе (ГСЧС)

Изюмские спасатели спасли грузовой автомобиль и его груз.



//kh.dsns.gov.ua

Устром 10 ноября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, в районе поворота на с. Глинское Изюмского района на ходу загорелся грузовой фургон-рефрижератор VOLVO.



Автомобиль перевозил 13т замороженной рыбы из Харькова в Константиновку Донецкой области.

Когда спасатели прибыли на вызов, в фуре горел топливный бак, задние колеса, элементы облицовки автомобиля и кабины, элементы моторного отсека.



Благодаря оперативным действиям личного состава 28-ДПРЧ грузовой автомобиль и его груз удалось спасти. Полностью пожар был ликвидирован через полтора часа.



По словам водителя фуры, причиной пожара стало трения элементов тормозной системы автомобиля, которое привело к перегреву и возгоранию одного из колес грузовика.