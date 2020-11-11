Нарушитель ответит за леща в лесковой сетке (Рыбнадзор)

Нарушитель нанес почти 2 тыс. грн ущерба рыбному хозяйству.
Утром 9 ноября на реке Оскол вблизи пгт Ковшаровка Купянского района инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой.
Рыбак успел поймать 10 лещей общим весом 4 кг.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1700 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажность:
давление:
ветер: