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11.11.2020  09:57   

Нарушитель ответит за леща в лесковой сетке (Рыбнадзор)

Нарушитель нанес почти 2 тыс. грн ущерба рыбному хозяйству.


//khr.darg.gov.ua

Утром 9 ноября на реке Оскол вблизи пгт Ковшаровка Купянского района инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой.

Рыбак успел поймать 10 лещей общим весом 4 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1700 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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