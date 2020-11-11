ФОТО: ГСЧСники помогли скорой спасти жизнь человека (ГСЧС)

Купянские спасатели помогли спасти пожилого мужчину.
Около полудня 10 ноября в службу спасения «101» поступило звонок из пгт Купянск-Узловой. Сообщили, что в квартире на втором этаже пятиэтажки по улице Тополиной находится 83-летний мужчина, который не открывает дверь и не отвечает на звонки.
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.
В присутствии сотрудников полиции спасателям удалось открыть входную дверь с помощью специального оборудования и своевременно передать мужчину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажность:
давление:
ветер: