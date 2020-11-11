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11.11.2020  08:32   

ФОТО: ГСЧСники помогли скорой спасти жизнь человека (ГСЧС)

Купянские спасатели помогли спасти пожилого мужчину.


//kh.dsns.gov.ua

Около полудня 10 ноября в службу спасения «101» поступило звонок из пгт Купянск-Узловой. Сообщили, что в квартире на втором этаже пятиэтажки по улице Тополиной находится 83-летний мужчина, который не открывает дверь и не отвечает на звонки.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.

В присутствии сотрудников полиции спасателям удалось открыть входную дверь с помощью специального оборудования и своевременно передать мужчину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, скорая, харьков
 
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