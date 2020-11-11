11.11.2020 08:15

Грабеж на заправке: полиция разыскивает злоумышленников (ГУ НП)

Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.



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Преступление произошло около одиннадцати часов утра 10 ноября на Московском проспекте.

Неизвестные в масках разбили стекло автомобиля харьковчанина и открыто завладели рюкзаком, в котором находился ноутбук и денежные средства в сумме 50000 гривен.

С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Mercedes».



По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.



В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.



