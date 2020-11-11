Грабеж на заправке: полиция разыскивает злоумышленников (ГУ НП)

Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.
Преступление произошло около одиннадцати часов утра 10 ноября на Московском проспекте.
Неизвестные в масках разбили стекло автомобиля харьковчанина и открыто завладели рюкзаком, в котором находился ноутбук и денежные средства в сумме 50000 гривен.
С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Mercedes».
По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.
В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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