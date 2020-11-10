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10.11.2020  18:19   

ДТП: микроавтобус сбил ребенка - информация полиции (ГУНП)

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования ребенка в Слободском районе Харькова.


//hk.npu.gov.ua
Ка сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 10 ноября 2020 года около 14:30 на Тарасовском въезде.
 
Предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса ГАЗ 322132-206 сбил 9-летнего школьника неподалеку пешеходного перехода.
 
Ребенок госпитализирован.
 
Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбит ребенок, харьков, авария
 
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