10.11.2020 16:48

Подделал национальный и загранпаспорта: махинатора ждет суд (Прокуратура)

Обвинительный акт направлен в суд.



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По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту организации незаконной переправки иностранца через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, житель Харьковского региона пообещал гражданину РФ из одной из республик Северного Кавказа, посодействовать в получении гражданства Украины, а именно оформить украинский национальный паспорт и заграничный.

Мужчина организовал изготовление комплекта поддельных документов и передал их в Государственную миграционную службу для оформления паспорта.

За свои услуги мужчина получил 5 тысяч долларов США, сразу после чего был задержан сотрудниками УСБУ в Харьковской области в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.