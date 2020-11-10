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10.11.2020  16:48   

Подделал национальный и загранпаспорта: махинатора ждет суд (Прокуратура)

Обвинительный акт направлен в суд.


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По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту организации незаконной переправки иностранца через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
 
По данным следствия, житель Харьковского региона пообещал гражданину РФ из одной из республик Северного Кавказа, посодействовать в получении гражданства Украины, а именно оформить украинский национальный паспорт и заграничный.
 
Мужчина организовал изготовление комплекта поддельных документов и передал их в Государственную миграционную службу для оформления паспорта.
 
За свои услуги мужчина получил 5 тысяч долларов США, сразу после чего был задержан сотрудниками УСБУ в Харьковской области в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  подделка паспортов, контрабанда, харьков
 
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