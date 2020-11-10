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10.11.2020  14:48   

Тройное ДТП, или амур ле труа на Конном рынке (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как инфорирует Телеграмм-канал ХС Харьков, возле Конного рынка столкнулись три авто.

Возле ТЦ “Протон”перегородили дорогу три легковушки "щечкаи" прижавшиес друг к дугу.

Подробностей аварии пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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