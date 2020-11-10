Тройное ДТП, или амур ле труа на Конном рынке (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как инфорирует Телеграмм-канал ХС Харьков, возле Конного рынка столкнулись три авто.
Возле ТЦ “Протон”перегородили дорогу три легковушки "щечкаи" прижавшиес друг к дугу.
Подробностей аварии пока нет.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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