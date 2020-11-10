10.11.2020 14:16

ФОТО: В частном секторе Основы нашли снаряды (ГСЧС)

В Основянском районе пиротехники ликвидировали 2 артснаряда времен Второй мировой войны.



//kh.dsns.gov.ua

9 ноября на номер экстренного вызова «101» поступило сообщение, что на улице Жихарской, 55, на расстоянии 13 метров от жилых домов, обнаружены два предмета, похожие на снаряды.



Специалисты-взрывотехники на месте идентифицировали артиллерийские снаряды калибра 45 мм времен Второй мировой войны. Для обезвреживание опасной находки была вызвана оперативно-техническую группу аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



Все боеприпасы были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.