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10.11.2020  14:16   

ФОТО: В частном секторе Основы нашли снаряды (ГСЧС)

В Основянском районе пиротехники ликвидировали 2 артснаряда времен Второй мировой войны.


//kh.dsns.gov.ua

9 ноября на номер экстренного вызова «101» поступило сообщение, что на улице Жихарской, 55, на расстоянии 13 метров от жилых домов, обнаружены два предмета, похожие на снаряды.

Специалисты-взрывотехники на месте идентифицировали артиллерийские снаряды калибра 45 мм времен Второй мировой войны. Для обезвреживание опасной находки была вызвана оперативно-техническую группу аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Все боеприпасы были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
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