ФОТО: В частном секторе Основы нашли снаряды (ГСЧС)

В Основянском районе пиротехники ликвидировали 2 артснаряда времен Второй мировой войны.
9 ноября на номер экстренного вызова «101» поступило сообщение, что на улице Жихарской, 55, на расстоянии 13 метров от жилых домов, обнаружены два предмета, похожие на снаряды.
Специалисты-взрывотехники на месте идентифицировали артиллерийские снаряды калибра 45 мм времен Второй мировой войны. Для обезвреживание опасной находки была вызвана оперативно-техническую группу аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Все боеприпасы были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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