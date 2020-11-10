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10.11.2020  13:13   

ДТП: На Качановке ВАЗ врезался в скорую помощь (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.


// Telegram

Авария произошла около 8:30 на улице Каштановой, 2.

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ21150 не пропустил спецстранспорт со включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, чем нарушил  требование пп. 3.2 ПДД Украины.

В результате произошло столкновение автомобилем скорой помощи Peugeot.

На водителя автомобиля ВАЗ21150 патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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