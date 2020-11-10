ДТП: На Качановке ВАЗ врезался в скорую помощь (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.
Авария произошла около 8:30 на улице Каштановой, 2.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ21150 не пропустил спецстранспорт со включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, чем нарушил требование пп. 3.2 ПДД Украины.
В результате произошло столкновение автомобилем скорой помощи Peugeot.
На водителя автомобиля ВАЗ21150 патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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