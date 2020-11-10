10.11.2020 12:37

Иностранца, которого Интерпол разыскивал за покушение 8-летней давности, задержали в Харькове (ГУ НП)

Согласно информации Международной организации уголовной полиции, 30-летний мужчина находился в международном розыске органами Грузии по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 19 § 3 «а» ст. 109 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса Грузии.



// hk.npu.gov.ua

Известно, что 2 июля 2012 мужчина нанес ножевые ранения своей бабушки, после чего выбросил с балкона мужа. Оба пострадавшие остались живы.



Приговором суда. Кутаиси от 22.12.2014 злоумышленник приговорен к 17 годам лишения свободы.



Установили местонахождение злоумышленника сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и Управления СБУ в Харьковской области.



В настоящее время иностранец доставлен в Московский отдел полиции для проведения экстрадиционной проверки.