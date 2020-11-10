Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Перед метро Дворец Спорта разбились две легковушки (Патрульная полиция)
10.11.2020  11:54   

ФОТО: Перед метро Дворец Спорта разбились две легковушки (Патрульная полиция)

Авария произошла около девяти часов утра на перекрестке Московского проспекта и проспекта Петра Григоренко.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Chevrolet Aveo и Volkswagen Caddy, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате аварии пострадал водитель Volkswagen Caddy. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия установит следствие.

По свидетельствам очевидцев, из-за ДТП образовалась пробка от Турбоатома до Велозаводского моста.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 Криминал и происшествия Тройное ДТП, или амур ле труа на Конном рынке (Telegram) 10.11 Криминал и происшествия ДТП: На Качановке ВАЗ врезался в скорую помощь (Патрульная полиция) 09.11 Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: информация полиции (ГУНП)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 