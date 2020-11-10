ФОТО: Перед метро Дворец Спорта разбились две легковушки (Патрульная полиция)

Авария произошла около девяти часов утра на перекрестке Московского проспекта и проспекта Петра Григоренко.
Участниками ДТП стали автомобили Chevrolet Aveo и Volkswagen Caddy, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате аварии пострадал водитель Volkswagen Caddy. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия установит следствие.
По свидетельствам очевидцев, из-за ДТП образовалась пробка от Турбоатома до Велозаводского моста.
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