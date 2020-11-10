Главная Новости Криминал и происшествия Пытался легализовать кавказца: мужчина предстанет перед судом (Прокуратура)
10.11.2020  11:08   

Пытался легализовать кавказца: мужчина предстанет перед судом (Прокуратура)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по факту организации незаконной переправки иностранца через государственную границу Украины.


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По данным следствия, житель Харьковского региона пообещал гражданину Российской Федерации, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, помочь в получении гражданства Украины, а именно оформить украинский национальный паспорт и заграничный. Мужчина организовал изготовление комплекта поддельных документов и передал их в Государственной миграционной службы для оформления паспорта.

За свои услуги мужчина получил 5000 долларов США, сразу после чего был задержан работниками УСБУ в Харьковской области в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, суд
 
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