10.11.2020 11:08

Пытался легализовать кавказца: мужчина предстанет перед судом (Прокуратура)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по факту организации незаконной переправки иностранца через государственную границу Украины.



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По данным следствия, житель Харьковского региона пообещал гражданину Российской Федерации, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, помочь в получении гражданства Украины, а именно оформить украинский национальный паспорт и заграничный. Мужчина организовал изготовление комплекта поддельных документов и передал их в Государственной миграционной службы для оформления паспорта.



За свои услуги мужчина получил 5000 долларов США, сразу после чего был задержан работниками УСБУ в Харьковской области в порядке ст. 208 УПК Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.