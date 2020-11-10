Пытался легализовать кавказца: мужчина предстанет перед судом (Прокуратура)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по факту организации незаконной переправки иностранца через государственную границу Украины.
По данным следствия, житель Харьковского региона пообещал гражданину Российской Федерации, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, помочь в получении гражданства Украины, а именно оформить украинский национальный паспорт и заграничный. Мужчина организовал изготовление комплекта поддельных документов и передал их в Государственной миграционной службы для оформления паспорта.
За свои услуги мужчина получил 5000 долларов США, сразу после чего был задержан работниками УСБУ в Харьковской области в порядке ст. 208 УПК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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