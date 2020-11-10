Главная Новости Криминал и происшествия Дело о розыске мэра закрыто (МВД)
10.11.2020  08:43   

Дело о розыске мэра закрыто (МВД)

В Министерстве внутренних дел сообщили, что публикация была «снята с сайта как некорректная и неактуальная».


// Facebook

Вечером 9 ноября на официальной странице ГУ Нацполиции в Харьковской области появилась информация, что правоохранители открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы.

В ней было указано, что с соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

Через некоторое время информация о розыске быпа удалена с сайта полиции, официальных страниц в Фейсбуке и Телеграме.

Изданию «Украинская правда» в МВД уточнили, что новость была "снята с сайта как некорректная и неактуальная".

«Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его - за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно», – прокомментировал замдиректор коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало.

Тэги:  полиция, розыск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 Криминал и происшествия Иностранца, которого Интерпол разыскивал за покушение 8-летней давности, задержали в Харькове (ГУ НП) 09.11 Криминал и происшествия Жительница области замахнулась топором на жизнь родственника (ГУ НП) 09.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: После 22.00 полицейские отправились в рейд по ресторанам и ночным клубам (МВД)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 