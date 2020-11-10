Дело о розыске мэра закрыто (МВД)

В Министерстве внутренних дел сообщили, что публикация была «снята с сайта как некорректная и неактуальная».
Вечером 9 ноября на официальной странице ГУ Нацполиции в Харьковской области появилась информация, что правоохранители открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы.
В ней было указано, что с соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.
Через некоторое время информация о розыске быпа удалена с сайта полиции, официальных страниц в Фейсбуке и Телеграме.
Изданию «Украинская правда» в МВД уточнили, что новость была "снята с сайта как некорректная и неактуальная".
«Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его - за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно», – прокомментировал замдиректор коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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