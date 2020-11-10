Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба)
10.11.2020  08:09   

На Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба)

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.


// Facebook

Со 2 по 8 ноября специалистами управления проверено в ночное время 22 объекта общепита. По результатам проверки с нарушениями выявлено 2 объекта, Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области оформлено 2 протокола.

Всего за предыдущую неделю совершено 1198 проверок, в т.ч. заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 508 (42,74%) объектах. С целью устранения нарушений вынесено 51 постановление о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий, выдано 508 предписаний и предложений, 45 раз проинформированы органы местной власти, 10 раз – правоохранительные органы.

В учреждениях образования прошло 105 проверок за прошлую неделю. Нарушения выявлены в 32 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 32 предписания и предложения, 11 ответственных лиц привлечено к административной ответственности, 7 раз проинформированы органы местной власти.

За прошедшую неделю осуществлено 9 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 1 поезда пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 1 объекте. Для устранения нарушений предоставлено 1 предписание и проведено 6 разъяснительных бесед.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, госпродпотребслужба, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 Медицина Тысяча заболевших коронавирусом в день: в лабцентре объяснили, откуда статистика (Суспільне) 10.11 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 10 ноября (ХОГА) 09.11 Медицина Коронавирус: с сегодняшнего дня запрещены все плановые операции и госпитализации (УНН)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 