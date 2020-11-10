10.11.2020 08:09

На Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба)

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.



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Со 2 по 8 ноября специалистами управления проверено в ночное время 22 объекта общепита. По результатам проверки с нарушениями выявлено 2 объекта, Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области оформлено 2 протокола.



Всего за предыдущую неделю совершено 1198 проверок, в т.ч. заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 508 (42,74%) объектах. С целью устранения нарушений вынесено 51 постановление о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий, выдано 508 предписаний и предложений, 45 раз проинформированы органы местной власти, 10 раз – правоохранительные органы.



В учреждениях образования прошло 105 проверок за прошлую неделю. Нарушения выявлены в 32 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 32 предписания и предложения, 11 ответственных лиц привлечено к административной ответственности, 7 раз проинформированы органы местной власти.

За прошедшую неделю осуществлено 9 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 1 поезда пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 1 объекте. Для устранения нарушений предоставлено 1 предписание и проведено 6 разъяснительных бесед.