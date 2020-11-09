09.11.2020 19:59

Игорь Терехов о ДТП на проспекте Науки: Приветствую решение суда (Facebook)

Первый вице-мэр Харькова прокомментировал решение суда а своей странице в соцсети.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов разместил пост на своей странице в социальной сети Фейсбук:.

"Приветствую решение суда, которым виновник субботнего ДТП на проспекте Науки отправлен на время расследования за решетку с правом внесения залога в 10 с половиной миллионов гривен.

За ним числится 26 ДТП в Харькове, как и недавняя попытка поножовщины.

За последние сутки в состоянии пострадавших в субботнем ДТП изменений нет. Женщина до сих пор в коме, состояние ее тяжелейшее и врачи не дают никаких прогнозов даже на ближайшие дни. Жизни мальчика, как я и писал вчера, ничего не угрожает."