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09.11.2020  19:59   

Игорь Терехов о ДТП на проспекте Науки: Приветствую решение суда (Facebook)

Первый вице-мэр Харькова прокомментировал решение суда а своей странице в соцсети.


//city.kharkov.ua
Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов разместил пост на своей странице в социальной сети Фейсбук:.
 
"Приветствую решение суда, которым виновник субботнего ДТП на проспекте Науки отправлен на время расследования за решетку с правом внесения залога в 10 с половиной миллионов гривен. 
 
За ним числится 26 ДТП в Харькове, как и недавняя попытка поножовщины. 
 
За последние сутки в состоянии пострадавших в субботнем ДТП изменений нет. Женщина до сих пор в коме, состояние ее тяжелейшее и врачи не дают никаких прогнозов даже на ближайшие дни. Жизни мальчика, как я и писал вчера, ничего не угрожает."
Тэги:  терехов, дтп на проспекте науки, харьков
 
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