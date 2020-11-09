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09.11.2020  17:01   

Жительница области замахнулась топором на жизнь родственника (ГУ НП)

Правонарушительницей оказалась 34-летняя жительница поселка Новопокровка Чугуевского района.


// hk.npu.gov.ua

8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на дороге возле кафе в поселке Новопокровка лежит без сознания мужчина с ранением головы. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины. Им оказался 30-летний житель поселка Новопокровка.

Как выяснилось, мужчина гостил у своей двоюродной сестры. Во время застолья между родственниками возник конфликт. Разгневанная женщина схватила топор и ударила брата по голове. Мужчина вышел на улицу, прошел несколько метров и потерял сознание.

Сейчас 34-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  топор, убийство, полиция, харьков
 
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