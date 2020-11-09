Жительница области замахнулась топором на жизнь родственника (ГУ НП)

Правонарушительницей оказалась 34-летняя жительница поселка Новопокровка Чугуевского района.
8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на дороге возле кафе в поселке Новопокровка лежит без сознания мужчина с ранением головы. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.
В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины. Им оказался 30-летний житель поселка Новопокровка.
Как выяснилось, мужчина гостил у своей двоюродной сестры. Во время застолья между родственниками возник конфликт. Разгневанная женщина схватила топор и ударила брата по голове. Мужчина вышел на улицу, прошел несколько метров и потерял сознание.
Сейчас 34-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Под влиянием мощного антициклона, который сформируется над Скандинавским полуостровом и странами Балтии, с 10 ноября на Харьковщину придет похолодание. Зато осадков не будет.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажность:
давление:
ветер: