09.11.2020 17:01

Жительница области замахнулась топором на жизнь родственника (ГУ НП)

Правонарушительницей оказалась 34-летняя жительница поселка Новопокровка Чугуевского района.



// hk.npu.gov.ua

8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на дороге возле кафе в поселке Новопокровка лежит без сознания мужчина с ранением головы. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.



В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины. Им оказался 30-летний житель поселка Новопокровка.

Как выяснилось, мужчина гостил у своей двоюродной сестры. Во время застолья между родственниками возник конфликт. Разгневанная женщина схватила топор и ударила брата по голове. Мужчина вышел на улицу, прошел несколько метров и потерял сознание.



Сейчас 34-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.



Досудебное расследование продолжается.