ДТП: на ХТЗ крепко догнали Ланос (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
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Здесь Жигули жестко пристроились за Daewoo Lanos.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Под влиянием мощного антициклона, который сформируется над Скандинавским полуостровом и странами Балтии, с 10 ноября на Харьковщину придет похолодание. Зато осадков не будет.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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