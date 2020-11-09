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09.11.2020  15:41   

ДТП: на ХТЗ крепко догнали Ланос (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на улице  Ньютона - ДТП.

Здесь Жигули жестко пристроились за Daewoo Lanos.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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